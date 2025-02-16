Такер Карлсон не смог сдержать смех из-за трусливой позиции Германии по «Северному потоку»

Американский телеведущий Такер Карлсон не смог сдержать смех во время обсуждения с венгерским премьером Виктором Орбаном трусливой позиции, которую заняла Германия после подрыва «неизвестными» трубопровода «Северный поток».
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