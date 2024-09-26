Посол России в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

Посол России: предложений от ФРГ о посреднических услугах не поступало Посол России в Берлине заявил о дилемме из-за продолжающихся поставок оружия Украине и разговорах о мирном плане ШольцаСергей Нечаев (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press) Россия не получала от Германии никаких конкретных предложений по мирному урегулированию на Украине, заявил в интервью РБК посол России в Берлине Сергей Нечаев.