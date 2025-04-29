Алонсо близок к подписанию контракта с «Реалом»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может занять аналогичную должность в «Реале». Как сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто в социальных сетях, в ближайшие дни испанский специалист встретится с «Байером», чтобы сообщить им о своём желании переехать в Испанию.