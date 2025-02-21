Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ника
    С таким составом, русские сильно в минус уйдут.Путин: утвержден ...
  • Осина
    Трампу нужен другой президент Украины. США уже не хотят тратить деньги на войну и хотят заморозить этот конфликт. Для...Политолог Суслов:...
  • Юрий Вершинин
    Да не очень то и хотелосьТрамп заявил, что...

Вэнс заявил, что без помощи США Зеленского и Украины уже не существовало бы

Вэнс заявил, что без помощи США Зеленского и Украины уже не существовало бы

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс на полях конференции консерваторов CPAC призвал президента Украины Владимира Зеленского вместо публичного недовольства выразить благодарность Вашингтону за проявленную щедрость, без которой, подчеркнул он, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы, его слова приводит РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх