Вэнс заявил, что без помощи США Зеленского и Украины уже не существовало бы

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс на полях конференции консерваторов CPAC призвал президента Украины Владимира Зеленского вместо публичного недовольства выразить благодарность Вашингтону за проявленную щедрость, без которой, подчеркнул он, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы, его слова приводит РИА Новости.