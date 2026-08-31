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"Мобилизация должна быть максимально жёсткой": комбат ВСУ сделал пугающее заявление

"Мобилизация должна быть максимально жёсткой": комбат ВСУ сделал пугающее заявление

Украинцам, уклоняющимся от службы, не оставили выбора: либо фронт, либо гибель, тюрьма или служба в чужой армии.

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