Депутат Арефьев: тенденция перехода на наличный расчет сохранится

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев заявил, что тренд перехода на наличные расчёты сохранится из‑за жесткого налогообложения, которое заставляет малый бизнес уходить в тень.
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