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Инфекционист рассказал о возможности распространения лихорадки денге в России

Инфекционист рассказал о возможности распространения лихорадки денге в России

О возможности распространения лихорадки денге в России можно не беспокоиться. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров.

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