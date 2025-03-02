Инфекционист рассказал о возможности распространения лихорадки денге в России

О возможности распространения лихорадки денге в России можно не беспокоиться. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров.
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