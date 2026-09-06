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Царьград

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Проклятие "Битвы экстрасенсов": Смерть пришла за ещё одной участницей проекта

Проклятие "Битвы экстрасенсов": Смерть пришла за ещё одной участницей проекта

Соцсети всколыхнула трагическая смерть звезды "Битвы экстрасенсов" Елены Ивашиной. Но её случай лишь один в длинном списке загадочных кончин "магов", которые, как оказалось, не смогли предсказать собственную гибель.

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