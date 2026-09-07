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Царьград

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ВСУ увеличили задействование женщин на передовой, потери растут

ВСУ увеличили задействование женщин на передовой, потери растут

В Киеве озвучены данные о росте потерь среди женщин в ВСУ. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников вновь поднял вопрос мобилизации женщин, а депутат Марьяна Безуглая заявила о скором увеличении их службы в армии.

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