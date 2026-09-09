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Сводка с фронта на 9 сентября! Рой дронов над Черным морем, штурмы, ожесточенные бои, котлы

Сводка с фронта на 9 сентября! Рой дронов над Черным морем, штурмы, ожесточенные бои, котлы

В Новороссийске зафиксировали возгорания на территории порта и ряда предприятий. В районе Анапы после падения обломков БПЛА вспыхнул лесной массив.

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