Первый иск на решение МВД о лишении гражданства

В Петербурге армянин требует вернуть гражданство РФ, отнятое из-за судимости Проживающий в Санкт-Петербурге уроженец Армении потребовал вернуть ему российское гражданство, которого он лишился по решению МВД из-за судимости.
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