А что, если вслед за курьерами мигранты-таксисты откажутся возить людей, которые едят свинину? Мигранты-врачи — лечить "неверных"? И так далее

зачётный бред от малограмотного мигранта. Учи русский язык. никогда - всегда пишется слитно, если нет в предложении противопоставления.

Александр Батт

А в Царской России был порядок. И не было проблем с мигрантами. Каждый знал свое место. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых, а не сокрушаться в Интернете. Подробности на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.