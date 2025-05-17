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А что, если вслед за курьерами мигранты-таксисты откажутся возить людей, которые едят свинину? Мигранты-врачи — лечить "неверных"? И так далее

А что, если вслед за курьерами мигранты-таксисты откажутся возить людей, которые едят свинину? Мигранты-врачи — лечить "неверных"? И так далее

Русский компас Харам: мигранты-курьеры теперь могут не везти ваш заказ. Таксисты и врачи тоже откажутся работать? Фото: Belkin Alexey/GlobalLookPress.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
зачётный  бред от малограмотного  мигранта. Учи русский  язык. никогда  - всегда  пишется  слитно, если  нет в предложении противопоставления.
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5 час.
Александр Батт
А в Царской России был порядок. И не было проблем с мигрантами. Каждый знал свое место. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых, а не сокрушаться в Интернете. Подробности на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
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3 час.
Владимир Алтайцев
Когда  ты  сдохнешь, лакей  США, ненавидящий  Россию и  её  народ  кретин дебилович?
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1 час.
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