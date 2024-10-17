Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Nord Stream отрицает взрыв как причину повреждения «Северных потоков»

Nord Stream отрицает взрыв как причину повреждения «Северных потоков»

Компания Nord Stream AG, которая является оператором газопровода «Северный поток», не согласилась с выводами страховой компании о вмятине на трубе на одной из ниток, которая, предположительно, является результатом взрыва в сентябре 2022 года.

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