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«В коротких шортах и шляпе. Больше ничего», — Меладзе дал концерт в Монако в шокирующей одежде

«В коротких шортах и шляпе. Больше ничего», — Меладзе дал концерт в Монако в шокирующей одежде

Еще недавно Валерий Меладзе делал громкие заявления насчёт будущего в своей музыкальной карьере и обещал, что навсегда покинет шоу-бизнес, вернётся к своей прежней профессии, которую он изучал в институте.

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