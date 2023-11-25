Warframe начнет развертывание перекрестного сохранения с декабрьским обновлен...

Warframe начнет развертывание перекрестного сохранения с декабрьским обновлением “Шепот в стенах”Сегодня, во время 175-й ежемесячной трансляции разработчиков, транслируемой через Twitch, Digital Extremes представила новый игровой процесс и подробности предстоящего кинематографического квеста Warframe “Шепот в стенах”.