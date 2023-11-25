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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Warframe начнет развертывание перекрестного сохранения с декабрьским обновлен...

Warframe начнет развертывание перекрестного сохранения с декабрьским обновлен...

Warframe начнет развертывание перекрестного сохранения с декабрьским обновлением “Шепот в стенах”Сегодня, во время 175-й ежемесячной трансляции разработчиков, транслируемой через Twitch, Digital Extremes представила новый игровой процесс и подробности предстоящего кинематографического квеста Warframe “Шепот в стенах”.

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