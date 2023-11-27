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В МВД Татарстана подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде»

В МВД Татарстана подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде»

В МВД по Республике Татарстан с 1 по 10 ноября 2023 года, в целях предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, формирования у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде».

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