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Проедаем нажитое: потребительский спрос в России рухнул на 10%

Проедаем нажитое: потребительский спрос в России рухнул на 10%

По данным Сбериндекса на 3 апреля, на прошлой неделе потребительский спрос в России вырос на 6,3% год к году, но с учетом накопленной за тот же срок инфляции эта цифра в реальном выражении означает заметный провал покупательской активности в стране.

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