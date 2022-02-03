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Пашков об отдельном самолете для сборной: «Хорошо, что создаются особые условия, но это аванс, который хоккей должен отработать золотом»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о том, что сборная России отправилась в Пекин на Олимпиаду на отдельном самолете.

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