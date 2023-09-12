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Renault Scenic E-Tech Electric. Премьера семейного электромобиля

Renault Scenic E-Tech Electric. Премьера семейного электромобиля

Новая версия модели Scenic станет флагманом следующего поколения электромобилей Renault. Предназначенный для семей, новый электромобиль Scenic E-Tech будет идеально соответствовать их потребностям и обеспечит непринужденные и безопасные поездки.

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