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Царьград

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Игрок "Норильского никеля" Нандо покинул поле из-за расистских выкриков в Новосибирске

Игрок "Норильского никеля" Нандо покинул поле из-за расистских выкриков в Новосибирске

Темнокожий спортсмен имеет гражданство России и играл в составе национальной сборной по футзалу.Игрок мини-футбольного клуба "Норильский никель" Леандро Энрике Сиприано Катарино де Жесус, или просто Нандо, досрочно покинул игровую площадку из-за расистских выкриков в свой адрес с трибун.

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