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Потеряла отца в 8 лет и встречалась с гонщиком: что известно о дочери Анны Седоковой, ставшей участницей шоу «Выживалити. Наследники»

Потеряла отца в 8 лет и встречалась с гонщиком: что известно о дочери Анны Седоковой, ставшей участницей шоу «Выживалити. Наследники»

Это не первое реалити-шоу звездной наследницы фото: Persona Stars/Persona StarsСтаршая дочь певицы и бывшей участницы группы «ВИА Гра» Анны Седоковой — Алина Белькевич — стала участницей нового сезона «Выживалити.

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