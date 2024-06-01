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Царьград

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Прокуратура Прикамья требует защиты краснокнижных птиц от линий электропередач

Прокуратура Прикамья требует защиты краснокнижных птиц от линий электропередач

В нескольких территория региона ЛЭП не оборудованы приспособлениями защитой от пернатых.Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что на воздушных линиях электропередач (ЛЭП) отсутствуют птицезащитные устройства.

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