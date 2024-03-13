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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при Австралии может стать стартовым этапом сезона-2025 (RN365)

Ранее, в современной истории чемпионата, именно Гран-при Австралии традиционно открывал сезон «Формулы-1» – так происходило с 1996 по 2019 годы (за исключением 2006 и 2010 годов, когда старт проходил в Бахрейне).

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