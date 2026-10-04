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Как псевдонаука приносит миллионы: от бензина из воды до тестов личности

Как псевдонаука приносит миллионы: от бензина из воды до тестов личности

Генри Форд был готов платить за бензин из воды, инвесторы несли миллионы продавцам топливных таблеток, а табачные компании пытались переложить вину за инфаркты на самих курильщиков.

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