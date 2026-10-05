Агроном Воробьёв: как спасти дачу от шторма 6–8 октября в Новосибирске

Илья Воробьёв рекомендовал до 6 октября собрать поздние овощи, подвязать ветки плодовых деревьев и укрыть многолетники, поскольку в Новосибирской области ожидаются дожди с мокрым снегом, заморозки до +1 градуса и ветер с порывами до 20 метров в секунду.