Агроном Воробьёв: как спасти дачу от шторма 6–8 октября в Новосибирске

Илья Воробьёв рекомендовал до 6 октября собрать поздние овощи, подвязать ветки плодовых деревьев и укрыть многолетники, поскольку в Новосибирской области ожидаются дожди с мокрым снегом, заморозки до +1 градуса и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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