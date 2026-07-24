НАТО бьет тревогу: "Адмирал Нахимов" закроет Арктику для стран Запада

После подтверждения информации о возвращении в Северодвинский порт в Арктике самого мощного надводного боевого корабля ВМФ России — атомного крейсера "Адмирал Нахимов" типа "Киров" — многие аналитики отметили, что это судно может существенно изменить баланс сил в регионе в ущерб интересам Запада.