Экс-замминистра обороны Украины Маляр заявила о прослушке военных штабов страны

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя информацию об обнаружении прослушивающего устройства у главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, заявила, что уже имели место утечки секретной информации из военных штабов.
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