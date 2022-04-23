Крис Пол набрал 19 очков в решающей четверти 3-го матча с «Пеликанс»

Крис Пол набрал 19 очков в решающей четверти 3-го матча с «Пеликанс»

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол помог лучшей команде регулярного чемпионата захватить лидерство в серии первого раунда плей-офф с «Новым Орлеаном» (114:111, 2-1).

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