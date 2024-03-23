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ВЕСТИ-КРЫМ: анонс программы «События недели» 24.03.2024

Выдающийся режиссёр Никита Михалков дал большое интервью нашей телерадиокомпании. Почему Западу так легко удалось сделать из Украины «антиРоссию»? Как США, Великобритания и Евросоюз продолжают попытки влиять на российское общество и прежде всего молодежь? Почему до сих пор в Екатеринбурге работает «Ельцин-центр», в котором демонстративно искажается история нашей страны?  В этом интервью Никита Михалков высказал свой взгляд на судьбу Ялтинской киностудии и на то, какую роль может сыграть Крым в развитии киноиндустрии России.

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