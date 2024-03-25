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Минобороны: военных, отличившихся при задержании террористов, наградили

Минобороны: военных, отличившихся при задержании террористов, наградили

Бойцам группировки прикрытия российской государственной границы, отличившимся в ходе задержания подозреваемых в теракте в Crocus City Hall в Брянской области, вручили государственные и ведомственные награды.

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