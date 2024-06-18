В Москве задержали трёх человек по делу о ботулизме

В компании, причастной к отравлению, нашли незаконных мигрантов.фото: sledcom.ru--> Трое представителей организаций задержаны в рамках расследования уголовного дела об отравлении более 100 жителей Москвы, сообщает 18 июня столичный главк СК РФ.
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