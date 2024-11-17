Иван Охлобыстин предложил программу переселения добропорядочных европейцев в Россию Ольга ВайленкоВ августе 2024 года Президент России Владимир Путин подписал указ, который вызвал резонанс в международных и российских СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии