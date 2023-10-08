5 секретов песочного теста

Друзья, кто любит песочные пироги? А у всех ли, хозяйки, получается рассыпчатое, мягкое и нежное песочное тесто? На первый взгляд кажется, что его приготовить намного легче, чем дрожжевое, но, к сожалению, это не так… И поэтому вы часто спрашиваете, какое сливочное масло я использую в выпечке, ….
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