В новогоднюю ночь на Солнце зафиксировали супермощную вспышку

Астрономы характеризуют ее как событие исключительной силы. Грозит ли жителям Смоленской области магнитная буря? Крупнейшая с 2017 года вспышка зарегистрирована в новогоднюю ночь, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
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