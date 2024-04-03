Из-за сильного ветра в Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, сообщает столичный главк МЧС.Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метра в секунду.
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