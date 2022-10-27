Bloomberg: «Потолок» цен на российскую нефть могут поднять выше 60 долларов

Несмотря на то, что планы по введению предельных цен на российскую нефть рассматриваются министрами финансов стран «Большой семерки» еще с сентября, окончательное решение касательно того самого «потолка» так и не принято.
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