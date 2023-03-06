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Дудаков о Щербаковой: «Спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это же время. Это было и в юниорах, и во взрослом катании»

Сергей Дудаков назвал отличительную особенность олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. «Это тот спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это же время.

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