Василий Тредиаковский (1703-1769) — русский поэт, мыслитель, один из первых основателей силлабо-тонического стихосложения в России

Светлой памяти Василия Кирилловича Тредиаковского, русского поэта, переводчика и филолога XVIII века посвящается — — Василий Кириллович Тредиаковский замечательной русский поэт, мыслитель, один из первых основателей силлабо-тонического стихосложения в России, сыгравший.
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