Ближний Восток: как будет развиваться конфликт между Израилем и ХАМАС?

Прошло почти две недели с начала военного конфликта палестинского движения ХАМАС и Израиля. В первоначальный период конфликта отрядам ХАМАС удалось занять ряд израильских пограничных пунктов, при этом сознательно уничтожая некомбатантов, то есть мирное население приграничных районов Израиля.
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