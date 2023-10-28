Ближний Восток: как будет развиваться конфликт между Израилем и ХАМАС?

Прошло почти две недели с начала военного конфликта палестинского движения ХАМАС и Израиля. В первоначальный период конфликта отрядам ХАМАС удалось занять ряд израильских пограничных пунктов, при этом сознательно уничтожая некомбатантов, то есть мирное население приграничных районов Израиля.