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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Народные приметы на счастье, удачу, богатство

Не зря наши прабабушки и бабушки строго соблюдали все приметы. Ведь следуя старинным приметам и всевозможным знакам, можно отвести от себя и своих близких различные беды и невзгоды, предотвратить несчастья, защититься от порчи и сглаза, а также привлечь счастливые и радостные события в свою жизнь, встретить любовь, поймать удачу и разбогатеть.

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