Народные приметы на счастье, удачу, богатство

Не зря наши прабабушки и бабушки строго соблюдали все приметы. Ведь следуя старинным приметам и всевозможным знакам, можно отвести от себя и своих близких различные беды и невзгоды, предотвратить несчастья, защититься от порчи и сглаза, а также привлечь счастливые и радостные события в свою жизнь, встретить любовь, поймать удачу и разбогатеть.