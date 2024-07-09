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Все сидим на берегу, купаться невозможно – Черное море преподнесло неприятный «сезонный» сюрприз отдыхающим

Все сидим на берегу, купаться невозможно – Черное море преподнесло неприятный «сезонный» сюрприз отдыхающим

Все сидим на берегу, купаться невозможно – Черное море преподнесло неприятный «сезонный» сюрприз отдыхающим Евгения КомароваСитуация с российскими курортами выглядит несколько неоднозначно.

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