Глобус Мателики

Глобус из Мателики - это древнеримские солнечные часы, изваянные на мраморном шаре. Артефакт был найден во время реконструкции в 1985 году средневекового дворца Преторио (ныне Музей гражданского археологии) в Мателике (область Марки, Италия).
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