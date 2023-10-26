Steak Lovers
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Steak Lovers

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Превратили 1 кг лука в царскую закуску к любому мясу или шашлыку. Маринуем, запекаем и получаем кулинарный шедевр из ничего

Превратили 1 кг лука в царскую закуску к любому мясу или шашлыку. Маринуем, запекаем и получаем кулинарный шедевр из ничего

Самый обычный лук с правильным рецептом можно сделать главной закуской на самом богатом столе. После маринада и термообработки, лук моментально превращается во вкуснейшее блюдо: подать его удобно не только как закуску, но и гарниром к более сложным блюдам.

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