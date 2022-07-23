Рубежное сейчас: военкоры ФАН сняли город с беспилотника

Многие городские кварталы оказались повреждены в ходе двухмесячных боев. Военные корреспонденты Федерального агентства новостей сделали видеозапись с дрона, запечатлевшего текущее состояние города Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Многие городские кварталы оказались повреждены в ходе двухмесячных боев. Военные корреспонденты Федерального агентства новостей сделали видеозапись с дрона, запечатлевшего текущее состояние города Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Свежие комментарии