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Рубежное сейчас: военкоры ФАН сняли город с беспилотника

Рубежное сейчас: военкоры ФАН сняли город с беспилотника

Многие городские кварталы оказались повреждены в ходе двухмесячных боев. Военные корреспонденты Федерального агентства новостей сделали видеозапись с дрона, запечатлевшего текущее состояние города Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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