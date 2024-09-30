Путин назвал судьбоносным воссоединение России с новыми регионами

ТАСС/Сергей Ильин Президент России Владимир Путин назвал судьбоносным событием поздравил День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и поздравил россиян с этим праздником.
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