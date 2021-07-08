Лавров: «Киев манипулирует своими западными партнёрами, как ему удобно»

Власти Украины манипулируют своими кураторами в Европе так, как им удобно, но к партнерам из США прислушиваются, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая 8 июля перед студентами и преподавателями Дальневосточного федерального университета.
Власти Украины манипулируют своими кураторами в Европе так, как им удобно, но к партнерам из США прислушиваются, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая 8 июля перед студентами и преподавателями Дальневосточного федерального университета.
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