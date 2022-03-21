Новости

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kirgetovamn Киргетова
    Зеленский ты мразь ,убийца и банальный наркоман встречайся с себе подобнымиЗеленский в угаре...
  • Лариса Пашкова
    Позорище дикое! Его дед воевал с гитлером, а внук теперь, как гитлер шкерится в бункере, да только пустить себе пулю ...Зеленский в угаре...
  • Евгений Решетников
    Зеля считает что он жертва Российской агрессии и да, он жертва, но не агрессии, а несостоявшегося аорта... Клоун обдо...Зеленский в угаре...

Вонзил в шею нож: жителя Башкирии приговорили к 9 годам колонии за покушение на убийство

Вонзил в шею нож: жителя Башкирии приговорили к 9 годам колонии за покушение на убийство

Фото:Ксения Калинина Туймазинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Шаранского района по статье «покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, не доведенное до конца по… Показать полностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх