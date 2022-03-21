Вонзил в шею нож: жителя Башкирии приговорили к 9 годам колонии за покушение на убийство

Фото:Ксения Калинина Туймазинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Шаранского района по статье «покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, не доведенное до конца по… Показать полностью.
Фото:Ксения Калинина Туймазинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Шаранского района по статье «покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, не доведенное до конца по… Показать полностью.
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