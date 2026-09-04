Помощь мамы и послание от Духовой: детали свадьбы Медведевой и Гайнутдинова — эксклюзив

Стали известны подробности торжества. Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов Предоставлено организаторами мероприятияСвадьбу Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова уже называют самой танцевальной свадьбой года: танцы задавали тон всему торжеству — начиная с трогательного танца новобрачных и заканчивая зажигательным «Beat It» Майкла Джексона, который объединил на одном танцполе всех присутствующих.
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