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Помощь мамы и послание от Духовой: детали свадьбы Медведевой и Гайнутдинова — эксклюзив

Помощь мамы и послание от Духовой: детали свадьбы Медведевой и Гайнутдинова — эксклюзив

Стали известны подробности торжества. Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов Предоставлено организаторами мероприятияСвадьбу Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова уже называют самой танцевальной свадьбой года: танцы задавали тон всему торжеству — начиная с трогательного танца новобрачных и заканчивая зажигательным «Beat It» Майкла Джексона, который объединил на одном танцполе всех присутствующих.

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