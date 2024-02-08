В рамках недели профилактики детского травматизма ´Осторожно, дети!´ 5 февраля 2024 сотрудниками ГАИ с учащимися ГУО ´Туголицкая средняя школа´ проведена разъяснительная беседа по соблюдению правил дорожного движения и необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток .