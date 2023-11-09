Honda предлагает складной электроскутер

Электрический мотороллер Honda Motocompacto в сложенном состоянии выглядит как чемодан. Honda Motocompacto официально поступил в продажу в избранных дилерских центрах Honda и Acura по всей стране, а также онлайн.
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